Рішення про спрямування коштів для Фонду соціального страхування в сумі 1,75 мільярда гривень для виплати застрахованим особами боргів за лікарняними листками уряд ухвалив ще 15 грудня. І ось зараз ці кошти Державна казначейська служба перерахувала на рахунок фонду. Найближчими днями їх буде переведено на рахунки роботодавців, які виплатять гроші застрахованим особам.

Завдяки наданій з державного бюджету фінансовій підтримці фонд погасить заборгованість з оплати допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, а також допомоги на поховання для понад 330 тисяч застрахованих осіб.

Як з’ясувати, коли оплатять лікарняний, нагадує пресслужба Мінсоцполітики: це можна зробити онлайн — інформація про стан фінансування лікарняних щоденно оновлюється у телеграм-каналі https://t.me/socialfund; уточнити дату можна у відділенні Фонду соціального страхування. Для цього в кожному обласному управлінні створено окремі гарячі лінії: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968493.

Цього тижня пресслужба фонду повідомила, що е-лікарняні з незначними помилками у прізвищі, імені та по батькові прийматимуть до оплати. Річ у тім, що нині для відображення на лицьовому боці електронного лікарняного (та його частина, яка відображається працівникові та роботодавцеві в їхніх кабінетах на вебпорталі Пенсійного фонду) використовують інформацію з реєстру пацієнтів.

Фахівці вже працюють, аби в е-лікарняному пріоритетно відображались дані застрахованої особи з Державного реєстру застрахованих осіб, а не з реєстру пацієнтів. Це допоможе уникнути більшості помилок невідповідності прізвища, імені й по батькові. Тож доки таке оновлення напрацьовують, Фонд соціального страхування приймає е-лікарняні до оплати, попри наявні неточності, аби незначні помилки не призводили до уповільнення виплат допомог.

Важливо, щоб під час оформлення заяви-розрахунку за такими лікарняними роботодавець вказав правильні ідентифікаційні дані працівника, зазначені в ДРЗО. Якщо помилку в прізвищі, імені й по батькові, наявну в е-лікарняному, буде продубльовано і в заяві-розрахунку, це призведе до невідповідностей в автоматизованому процесі верифікації.