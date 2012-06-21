Фондова біржа має стати потужним майданчиком, який відкриє нові можливості для громадян та бізнесу.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час зустрічі з керівництвом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку й головою правління Національного депозитарію. Про це йдеться на Телеграм глави уряду.

“Фондова біржа має стати потужним майданчиком, де ми зосередимо всю ліквідність. Для цього необхідно використати найкращий досвід провідних країн світу. Це пріоритетне завдання, оскільки такі проєкти створюють нові фінансові й інвестиційні можливості для громадян і бізнесу”, - йдеться в дописі.

Денис Шмигаль зазначив, що влада продовжує роботу над створення фондового ринку.

Прем'єр-міністр вже обговорив з представниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку й головою правління Національного депозитарію інфраструктуру організованої торгівлі й концепцію розвитку фондової біржі в Україні.