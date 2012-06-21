На фондовому ринку України з’явився перший уповноважений провайдер інформаційних послуг з оприлюднення фінансової звітності та інформації, повідомляє прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Це державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (АРІФРУ).
Відтепер публічні акціонерні товариства, емітенти цінних паперів, суспільно важливі підприємства повинні оприлюднювати фінансову інформацію й передавати регуляторові звітність за допомогою авторизованого провайдера, який забезпечить кіберзахист інформації на сучасному рівні та рівний доступ до неї зацікавлених осіб. Із цього приводу голова НКЦПФР Тимур Хромаєв зауважив: «Наш фондовий ринок став ще на крок ближчим до світових стандартів. Запровадження інституту авторизованого провайдера інформаційних послуг — елемент адаптації інфраструктури українського ринку до норм ЄС, де якість фінансової інформації й звітності, рівний доступ ринкових учасників до неї забезпечує належну прозорість, відповідальність, і захист інвесторів.
Оприлюднення інформації відбуватиметься прозоро, автоматизовано, коректно. А для запобігання монополізму ми заклали в закон норму про відкритість входу в бізнес надання інформаційних послуг будь-якої юридичної особи після відповідної авторизації комісією».
Ідеться про Закон №2210 від 06.01.2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Його ухвалено для узгодження національного законодавства з вимогами європейських директив з корпоративного управління та діяльності компаній.
До 1 березня канали передавання фінансової інформації, які функціонують на цей момент, чинні для забезпечення безперебійності у здачі звітності учасниками ринку. Крім цього, за АРІФРУ як уповноваженою особою залишаються функції зберігання та відображення в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів інформації, передбаченої законами «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про інститути спільного інвестування». АРІФРУ розробило програмний комплекс, який дасть змогу учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію у загальнодоступній базі даних НКЦПФР та подавати до неї електронну звітність та/або адміністративні дані.