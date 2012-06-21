Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Останні кілька років безпілотні автомобілі і таксі переходять зі статусу фантастики у щось більш реальне. Так, наприклад, компанія Ford оголосила про плани запустити власне таксі без водіїв вже в 2021 році.
Спочатку новий сервіс з'явиться лише в місті Остін у США. Але потім, у 2022 році, до нього «приєднається» і всім відомий Майамі. Доступ до послуги отримають клієнти сервісу Lyft, пише The Verge.
В основу безпілотників ляже технологія Argo AI. Її розробкою займалися інженери Volkswagen і Ford.
На старті в сервісі таксі буде значитися не більше 100 автомобілів, але потім їх кількість збільшать до 1000 штук.