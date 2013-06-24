На американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині вчора відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України.

«Ми, 50 держав, сповнені рішучості підтримати Україну стільки, скільки треба. путін не розраховував на рішучість і України, і нас. Це вирішальний момент для України та всього світу», — заявив, відкриваючи зустріч, головуючий на ній міністр оборони США Ллойд Остін.

Президент України у зверненні до учасників засідання закликав прискорити постачання зброї. За його словами, часу мало, і треба діяти швидко. Також глава держави наголосив, що кремль повинен програти.

«Ви сильні люди могутніх держав. Я закликаю вас ухвалювати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади. У ваших силах гарантувати, що артилерія та авіація придушать терор. У ваших силах здобути перемогу», — сказав Володимир Зеленський.

Напередодні багато учасників Контактної групи з питань оборони України повідомляли про наміри передати нам різні види важкого озброєння. Докладніше про підсумки зустрічі «УК» розповість у наступному номері.