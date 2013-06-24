На минулому засіданні Кабінет Міністрів погодив зміни до чинного Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», які розробили фахівці Міністерства у справах ветеранів. Ними вперше закріплено формування державної ветеранської політики та системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя в засадах внутрішньої політики.

«Ветеранська політика — це передовсім синергія безпекової, економічної та соціальної політики держави, — зауважила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. — На V Міжнародному ветеранському форумі «Там, де ми — там Украіна» Президент Володимир Зеленський наголосив, що ветеранська політика, зокрема створення системи переходу від віиськовоі служби до цивільного життя — це пріоритетнии напрям формування державноі політики. Тому Мінветеранів розробило проєкт змін до чинного закону».

Його буде доповнено новими абзацами щодо забезпечення формування державної ветеранської політики, системи переходу від військової служби до цивільного життя, забезпечення доступним житлом ветеранів війни, підтримки спорту ветеранів війни та фізкультурно-спортивної реабілітації.

Буде внесено зміни щодо запровадження заходів з формування громадянської ідентичності, здійснення заходів, спрямованих на героїзацію захисників та захисниць, і забезпечення гідного вшанування та увічнення пам’яті загиблих воїнів.

«Повномасштабна збройна агресія рф потребує від державної влади належного реагування, зокрема й у формуванні та реалізації нової ветеранської політики, над якою працює Мінветеранів. У плідній співпраці з Офісом Президента, урядом, парламентом ми закладаємо міцне нормативно-правове підґрунтя, щоб українські захисники й захисниці, які повернуться після нашої перемоги, члени їхніх сімей і родини загиблих воїнів отримали ефективну державну підтримку, могли адаптуватися до мирного життя, відновлювали економіку країни», — наголосила Юлія Лапутіна.