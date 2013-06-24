Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що її країна продовжить постачати в Україну артилерійські установки САУ «Цезар».

Про це вона сказала на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

Очільниця зовнішньополітичного відомства зазначила, що Франціядуже допомагає Україні в оборонному, військовому плані, в цьому зв’язку підтримує контакти з українською владою і знає потреби з українського боку та які у Франції є можливості, щоб відповісти на ці заявки.

Міністр нагадала, що нещодавно президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відповідь на такий запит від Президента України Володимира Зеленського продовжувати французьку допомогу у військовому плані.

«Скоро будуть нові поставки САУ «Цезар», і ми будемо продовжувати в цьому контексті співпрацю», - сказала Колонна.

Нагадаємо, у рамках військової допомоги Франція здійснює постачання артилерійських установок «Цезар» в Україну.