Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд Франції відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців.
Як передає Укрінформ, про це Кулеба написав у Твітері.
"Тепер офіційно: безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", – йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що на в’їзді потрібне свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест. Детальні умови в’їзду можна переглянути на інтерактивній карті МЗС.
Нагадаємо, що 21 липня Словацька Республіка відкрила кордони для подорожей вакцинованих українців.