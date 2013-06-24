Франція збільшуватиме розмір оборонного бюджету.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив у традиційній промовіперед Міністерством збройних сил напередодні параду військ у Парижі з нагоди відзначення Національного свята – Дня взяття Бастилії, передає Укрінформ.

Макрон підтвердив уже висловлюваний ним раніше намір переглянути чинний закон про військове програмування, в той час як «війна в Україні вже майже п’ять місяців триває біля воріт Європи». За його словами, йдеться про переоцінку бюджетних потреб у частині оборони на 2024-2030 роки.

«Наші оперативні амбіції на 2030 рік необхідно переглянути, щоб краще забезпечити нашу здатність протидіяти можливому поверненню протистояння високої інтенсивності», - сказав він.

У цьому контексті Макрон доручив начальнику штабу збройних сил та міністру оборони внести йому на розгляд до кінця року “дуже конкретні пропозиції”, щоб на початку 2023 року обговорити їх з парламентом. Враховуючи війну в Україні, а також інфляцію, президент пообіцяв “переоцінити” оборонні бюджети, зокрема, передбачені законом на 2019-2025, щоб “відкоригувати засоби відповідно до загроз”.

За словами Макрона, війна високої інтенсивності, яка розгортається в Україні, висвітила недоліки французької оборонної системи, зокрема в частині боєприпасів. Сьогодні йдеться про те, щоб «швидше відновити певні запаси, знати, як виробляти більше техніки, адаптованої до цієї високоінтенсивної війни, робити інноваційний вибір», — сказав він, зазначивши, що у цій воєнній економіці французька оборонно-промислова база повинна буде прискорюватися.

Також у промові президент Франції наголосив на необхідності розвитку Універсальної національної служби, орієнтованої на молодь, щоб мати можливість мобілізувати французьке суспільство у викликах, які постають перед ним. За його словами, «це не питання мілітаризації молоді, тим більше суспільства».

Крім того, Макрон приділив багато уваги військовому позиціюванню Франції в Африці, зокрема, переосмисленню французьких військових систем на африканському континенті в бік більш стриманого механізму: французька армія планує залишити Малі наприкінці літа, вона має тисячі солдатів, які беруть участь у боротьбі проти джихадистів у Сахелі. У промові перед військовими Макрон підкреслив своє бажання «досягти успіху в побудові міцнішої близькості з африканськими арміями в довгостроковій перспективі, відновлюючи потенціал для тренувань тут і там». Після виходу з Малі Франція вдвічі скоротить свою присутність у Сахелі, залишивши в регіоні близько 2500 солдатів.