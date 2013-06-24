У продовж 2022 року Фонд соціального страхування України надав допомоги на поховання родинам 8,6 тис. працюючих українців. Це на 4,6 тис. страхових випадків або 34,9% менше, ніж упродовж 2021 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

На фінансування зазначених допомог Фонд направив майже 35,3 млн гривень. Допомоги були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4100 гривень. Також допомога на поховання надавалася у разі смерті членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (не мали самостійних джерел засобів до існування).

Окремо зазначимо, що до наведених даних не включено відшкодування Фондом вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання.