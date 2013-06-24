З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано 243 випадки травмування та/або смерті працівників, більшість з яких групові. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію росії постраждали 515 працівників (+26 за останній тиждень), 152 з них загинули.

Найбільша кількість потерпілих зареєстрована:

● у Києві – 86 постраждалих, 28 з яких травмовані смертельно;

● Миколаївській області – 69 постраждалих, 26 смертельно;

● на Донеччині – 50 постраждалих, 10 смертельно;

● Дніпропетровщині – 49 постраждалих, 11 смертельно;

● у Харківській області – 39 постраждалих, 8 смертельно;

● Вінницькій області – 31 постраждалий, 10 смертельно;

● Запорізькій області– 31 постраждалий, 3 смертельно;

● Чернігівській області – 28 постраждалих, 8 смертельно;

● Київській області – 24 постраждалих, 11 смертельно;

● а також у Сумській області – 22 постраждалих, 8 смертельно.

Щодо кожного випадку поранень або смерті українських працівників внаслідок російського вторгнення організовується робота з розслідування.

Усі працівники, постраждалі під час роботи внаслідок бойових дій, забезпечуються Фондом соціального страхування України страховими виплатами і медико-соціальними послугами.

Потерпілі зі стійкою втратою працездатності упродовж усього життя або до повного відновлення здоров’я крім одноразових допомог також забезпечуються Фондом щомісячними страховими виплатами, які у повному обсязі компенсують їм втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати працездатності. Також одноразові грошові допомоги і щомісячні страхові виплати призначаються для членів сімей загиблих працівників.

Зверніть увагу, до відомостей про кількість постраждалих не включаються військовослужбовці, поліцейські, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС та ін.