Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку «Дія» для внутрішньо переміщених осіб.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Фейсбуці.

Питання підтримки ВПО обговорили учасники міжвідомчої наради, яка пройшла під головуванням віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтерграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

На нараді обговорювали, як можна налагодити вчасну виплату допомоги на проживання ВПО і спростити подачу заяв через «Дію».

Учасники наради вирішили, що Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно вдосконалять функціонал "Дії", а саме - щоб ВПО могли через цей застосунок знятись з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному переміщенні.

Крім того, ВПО, які подавали заяви через «Дію» до 30 квітня та не отримали довідку і допомогу, в разі повторного подання документів до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг зможуть отримати і те, й інше – з дати подачі заяви в «Дії».

«Затримка виплат ВПО неприпустима. Люди, які перебувають у скрутному становищі, залишились без домівок та підтримки близьких, не повинні чекати місяцями», – наголосила Верещук.

Нагадаємо, 11 липня на спеціальній нараді Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, представників військових адміністрацій та міжнародних організацій обговорили підготовку до осінньо-зимового періоду тимчасових помешкань, у якіх проживають переселенці.