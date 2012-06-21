Колишній французький футболіст Жан-П’єр Адамс, який 39 років провів у комі, помер у 73 роки. У березні 1982-го Адамса госпіталізували в одну з лікарень міста Ліон для проведення операції на коліні. Проте після операції футболіст так і не опритомнів після наркозу.

Жан-П’єр Адамс народився у Сенегалі, зіграв понад 140 матчів як захисник у команді «Ніцца», грав також за «Парі Сен-Жермен». У заяві клубу «Ніцца» згадується, що він зіграв 22 матчі за збірну Франції у 1972—1976 роках. Інші футбольні клуби, за які виступав Адамс, висловили найщиріші співчуття його близьким і родині.

У той фатальний березневий день, коли Адамсу мали провести операцію з відновлення пошкодженого сухожилля в коліні, яке він надірвав під час зборів, більшість співробітників лікарні страйкували. Анестезіолог з команди лікарів, котрі оперували футболіста, одночасно стежив за станом восьми пацієнтів. І подачу наркозу Адамсу контролював лікар-стажер. Пізніше він сказав: «Я не впорався із завданням, яке мені доручили». Через помилки практиканта і недбальство лікаря-анестезіолога у Адамса зупинилося серце, що призвело до незворотних пошкоджень мозку. Проте лише в середині 1990-х анестезіолога та стажера покарали, присудивши їм один місяць умовно та штраф у розмірі 750 євро.

Адамса у стані коми виписали з лікарні через 15 місяців після операції. Відтоді вдома у місті Нім його доглядала дружина Бернадет.