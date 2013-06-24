Глави МЗС країн G7 засудили спроби росії використовувати свій експорт енергоносіїв як зброю та пообіцяли працювати над тим, щоб зменшити частку імпортованих російських енергоносіїв.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві, яка опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

«Ми засуджуємо спроби росії зробити зброю з експорту енергоносіїв та використовувати енергію як інструмент геополітичного тиску. Через це росія не є надійним постачальником енергоносіїв. Ми діятимемо солідарно та координовано, щоб пом’якшити вплив від перебоїв у постачанні (енергоносіїв – ред.) на економіку та громадян у всьому світі та в наших країнах, особливо з метою захисту вразливих груп. Ми працюємо над тим, щоб росіяне використовувала свою позицію як виробника енергоносіїв, щоб отримати прибуток від своєї агресії за рахунок вразливих країн», - йдеться у заяві.

Глави МЗС G7 також наголосили, що залишаються відданими диверсифікації енергії та ресурсів, сприяють конкурентним, надійним, доступним енергетичним ринкам, які є прозорими та дотримуються високих екологічних, соціальних стандартів і стандартів управління.

«Ми продовжуємо вивчати подальші заходи, щоб запобігти отриманню прибутків росією від її агресивної війни (проти України – ред.) та обмежити здатність росії вести війну», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, минулого тижня міністри енергетики країн-членів Євросоюзу досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими на тлі газового шантажу російської влади.