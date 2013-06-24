Легендарний Гайворон — серце українських вузькоколійок — чекає гостей зі всієї України, які бажають здійснити незабутню поїздку найдовшою вузькоколійкою в Європі за маршрутом Гайворон — Бершадь і зворотно. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Кажуть, краєвиди зимового Поділля — неймовірні. Усі охочі можуть у цьому переконатися 18 лютого (субота) — саме тоді відбудеться мандрівка «Гайворонським експресом».

Загальна вартість подорожі становить 665 грн. До неї входять вартість квитка на поїзд під паровозом (215 грн), культурно-розважальна програма та гаряче харчування (450 грн). Ви можете обрати потрібний варіант.

Для учасників поїздки є можливість трансферу до Гайворона з Києва та Вінниці спецпоїздом у складі кількох залізничних вагонів (за окрему плату).

Для участі в ретротурі необхідно заповнити реєстраційну форму. Після заповнення форми кожен отримає на електронну пошту детальну інформацію щодо поїздки.

Квитки на ретропотяг та трансфер вже у продажу. Кількість місць обмежена.