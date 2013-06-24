У Києві у присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Австрія Александра ван дер Беллена підписано документи про взаєморозуміння в галузях енергетики та захисту довкілля.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр із питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо започаткування партнерства в галузі енергетичного переходу та відновлюваних джерел енергії. Документ розроблено для врегулювання питань з імплементації енергетичного переходу та розгортання відновлюваних джерел енергії.

Меморандум передбачає обмін передовим досвідом енергетичного переходу (планування енергетичної системи, схеми державної підтримки тощо); запровадження інноваційних технологій у галузі відновлюваних джерел енергії; управління попитом та розвиток розподіленої генерації; прискорення розгортання та використання відновлюваного водню тощо. Документом передбачено можливість створення спільної робочої групи, зокрема для розв’язання організаційних питань та планування подальшої співпраці.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець і Леоноре Гевесслер підписали Меморандум про взаєморозуміння у галузі охорони навколишнього природного середовища. Він створить сприятливі умови для розвитку й налагодження двосторонньої співпраці між Україною та Австрією в екологічній галузі з урахуванням актуальних викликів сьогодення, спричинених збройними конфліктами, що мають руйнівні наслідки для довкілля, екосистем та здоров’я людей.

Меморандум стане поштовхом для привернення уваги до питань охорони навколишнього природного середовища та сталого використання природних ресурсів, що дасть змогу розширювати і зміцнювати відносини між двома країнами задля стримування й пом’якшення впливу на довкілля з урахуванням необхідності своєчасного реагування на збройні конфлікти й відновлення після них.