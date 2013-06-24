Перше видання книжки у твердій обкладинці «Гаррі Поттер і філософський камінь» — першої із серії про юного чарівника британської письменниці Джоан Роулінг було продано під час аукціону за рекордно високу ціну.

Книжку, вперше опубліковану 1997 року, продали на торгах аукціонного будинку Heritage Auctions з Техасу (США) за 471 тисячу доларів. «Це не лише найдорожча книжка про Гаррі Поттера, яку коли-небудь продано, а й комерційно найдорожчий опублікований художній твір ХХ століття», — зазначила виконавчий віцепрезидент Heritage Auctions Джо Маддалена.

Першу літературну спробу письменниці-початківиці Джоан Роулінг відхилило понад десяток видавців. У її талант повірило лише видавництво Bloomsbury і вирішило видати книжку «Гаррі Поттер і філософський камінь» у 500 примірниках у твердій палітурці. Більшість із них було призначено для публічних бібліотек. Тож коли на аукціонах з’являлося це видання, то воно ставало предметом палких торгів. На початку 2021 року два примірники першої книжки про Гаррі Поттера продали за майже 140 тисяч доларів.

На нинішньому аукціоні, який проходив у гібридному режимі — онлайн і за особистої присутності, стартова ціна першого роману серії, що здобула всесвітнє визнання, становила 75 тисяч доларів. Після тривалих торгів, коли було оголошено остаточну ціну, аукціонний зал вибухнув оплесками.

Книжку продали в межах торгів Heritage Auctions Firsts Into Film. На них було виставлено 69 рідкісних видань, за мотивами яких написано сценарії та знято повнометражні фільми. «Гаррі Поттер і філософський камінь» ожив на великому екрані два десятиріччя тому. Сам фільм, які і книжка, що її було екранізовано, шалено популярний. Це демонструє силу поєднання літератури та кіно», — наголосила Джо Маддалена.

Роман про Гаррі Поттера був не єдиною проданою книжкою, яка встановила аукціонний рекорд. Трилогія англійського письменника Джона Толкіна «Володар перстнів» «Братство персня», «Дві вежі» та «Повернення короля», опублікована між 1954 і 1955 роками, теж встановила рекорд на аукціоні. Книжки продали за 103 тисячі доларів.

На торги виставили сім частин дитячого роману-фентезі «Хроніки Нарнії» Клайва Льюїса, тритомник Джейн Остін «Розум і чуттєвість», роман Гарпер Лі «Убити пересмішника».