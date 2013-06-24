31 травня, на засіданні Кабінет Міністрів України затвердив, розроблену Міністерством енергетики, постанову «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу». Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідно до цього документа, з 1 червня до 31 липня 2022 року «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 000 куб. метрів.

До ціни додається тариф на послуги транспортування та коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед.