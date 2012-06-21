Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Група зловмисників із Сумщини вирішила підзаробити на дармовому газовому конденсаті, незаконно врізавшись до газопроводу законсервованої свердловини Анастасівського родовища, що на території Роменського району.
Звісно, що під час оборудки нервували, бо зайнялися не тим, чим потрібно, до того ж відповідних професійних навичок явно бракувало.
Як результат – величезна пожежа, що спалахнула на свердловині, вогнем якої повністю знищено обладнання свердловини та КамАЗ.
За словами в.о. начальника ГУНП Сумської області Вадима Дзюбинського, правоохоронці швидко затримали одного із зловмисників, викривши всю групу крадіїв.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, добувачам газового конденсату «світить» покарання за ч.3 ст. 292 ККУ, яка передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 12 років.