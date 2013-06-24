Газовий монополіст рф «Газпром» заявив про повне припинення постачання магістральним газопроводом «Північний потік» у зв'язку з плановими роботами.
Про це повідомляється на Телеграм-каналікомпанії, передає Укрінформ.
«Постачання «Північним потоком» повністю припинено, сьогодні розпочинаються планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті», - йдеться у повідомленні.
Раніше в Газпромі заявляли, що магістраль не працюватиме три дні, поки тривають ремонтні роботи на компресорній станції «Портова» в Ленінградській області. У російських ЗМІ повідомлялося, що за цей час Європа не отримає «майже 100 мільйонів кубометрів» російського газу.
Напередодні міністр енергетики Франції Аньєс Паньє-Рюнаше заявила, що росія використовує газ «як зброю в цій війні, ми зобов'язані готуватися до гіршого сценарію повного відключення газу».
Після повномасштабного російського вторгнення в Україну та допомоги, яку надано демократичними країнами Україні, рф провокує в Європі енергетичну кризу. Протягом літа під різними приводами газпром знижував постачання «Північним потоком». 15 липня прокачування газу було знижено до 60% від планового показника, пізніше - до 20%.
24 лютого рфрозпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Війська рф обстрілюють та бомбардують міста і села України, вбивають мирне населення.