Генеральна Асамблея ООН на спеціальному надзвичайному засіданні, що проходило 23–24 березня, ухвалила в четвер резолюцію «Гуманітарні наслідки агресії проти України».

Як передає власний кореспондент Укрінформу, за ухвалення документа проголосувало 140 країн, утрималося - 38, проти були росія, білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія.

Генасамблея нагадала Москві про передбачене в Статуті ООН зобов'язання утримуватися в міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності чи політичної незалежності будь-якої держави, а також підтвердила прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Воєнний наступ російської федерації на суверенній території України та його гуманітарні наслідки мають такі масштаби, яких міжнародне співтовариство не бачило в Європі протягом десятиліть», - ідеться в резолюції. При цьому ООН нагадує свою вимогу до рф «негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Документ констатує наявність тяжких гуманітарних наслідків воєнних дій рф проти України, включаючи облогу, обстріли та повітряні удари по густонаселених містах України, зокрема Маріуполю, а також напади на цивільних осіб, включаючи журналістів, цивільні об'єкти, зокрема школи та інші навчальні заклади , системи водопостачання та каналізації, медичні установи та їхні транспортні засоби й обладнання, викрадення місцевих посадовців, а також напади на дипломатичні установи та культурні об'єкти.

ГА ООН рішуче засуджує будь-які напади на цивільних осіб та об'єкти, включаючи колони евакуації.

У резолюції також висловлюється занепокоєння впливом війни на продовольчу безпеку «у глобальному масштабі», оскільки Україна «є одним з найважливіших у світі регіонів з експорту зерна та сільськогосподарської продукції», і «мільйони людей стикаються з голодом».

Крім того, вказується на можливі гуманітарні наслідки бомбардувань та обстрілів української ядерної інфраструктури й вплив на навколишнє середовище.

При цьому Генасамблея вимагає негайного припинення воєнних дій рф проти України, зокрема будь-яких нападів на цивільних осіб та цивільні об'єкти.

«Потрібно забезпечити повний захист цивільного населення, включаючи гуманітарний персонал, журналістів та осіб, які перебувають у вразливому становищі, включаючи жінок та дітей», - ідеться в резолюції.

Документ також вимагає захисту медичного та гуманітарного персоналу, їхніх транспортних засобів та обладнання, медичних закладів, об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення, і громадянської інфраструктури, яка має вирішальне значення для забезпечення можливості надання основних послуг в умовах збройного конфлікту.

При цьому сторони мають гарантувати безпечний та безперешкодний доступ для гуманітарного персоналу, а також його транспортних засобів, предметів постачання та обладнання.

Як повідомляв Укрінформ, попереднє засідання надзвичайної сесії Генасамблеї відбулося 28 лютого – 2 березня. 2 березня ГА ООН ухвалила резолюцію «Агресія проти України», яка засуджує вторгнення Росії в Україну й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території. «Проти» голосували ті самі 5 країн.