Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Проект «Ґендерний сантиметр», створений Музеєм жіночої та ґендерної історії, Українською асоціацією дослідників жіночої історії та Проектом ООН Жінки «CEDAW в Дії!», містить низку історичних дат, пов’язаних з жінками в історієї України. Вони, як пише varta.kharkov.ua, мають стосунок до освіти, політики, законодавства, громадського життя та різного роду історичних подій. Як стверджує менеджер Проекту ООН Марини Руденко, така ініціатива покликана зробити видимим внесок жінок у розвиток України як держави, створення суспільства рівних можливостей як для жінок, так і чоловіків.
За словами директорки Центру ґендерної культури Тетяни Ісаєвої, зі схожим проектом вона познайомилась у Швеції. Там було відображено історію досягнень шведського суспільства на шляху до ґендерної рівності починаючи з 1842 року. Разом з тим український сантиметр вийшов довшим, для нього було відібрано понад 100 дат. Звичайно, всі вони не могли поміститися на сантиметрі. Тому було відібрано 50 подій, які мають найбільш важливе значення в жіночій історії.
Перша дата в «Ґендерному сантиметрі» – 1086 рік – це дата відкриття першої жіночої школи в Андріївському монастирі в Києві, яке відбулося за наказом Анни Всеволодівни. А далі – перша жіноча організація, перший жіночий альманах, перше жіноче віче та перші права для жінок.
«Ми брали перші, – зазначила Ісаєва, – бо в історії завжди є хтось першим. І в жіночій історії є перші жінки. І це не сприймалося суспільством як щось очікуване. Бо завжди жінкам доводилось пробивати так звану «скляну стелю», доводити, що їм потрібне право голосу, право на освіту, право отримувати доступ до фінансів...».
Директорка Центру ґендерної культури упевнена, що всі ці надбання є результатами зусиль тих жінок, які були переконані, що відсутність певних прав є несправедливістю.