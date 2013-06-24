Той осінній день був напрочуд тихим… до того моменту, як тишу розірвали моторошні звуки вибухів - оскаженіли російськи найманці розпочали обстріл маленького селища Єлизаветівка, Мар’їнського району, що на Донеччині.

Саме у цей час хлопчик Вадим Бесараб мирно гуляв на подвір’ї батьківського будинку, займався своїми важливими дитячими справами – дитинство завжди наповнено безліччю таких справ. Російська ракета розірвалася десь неподалік, де саме, хлопчик побачити не встиг – вибуховою хвилею його кинуло на землю.

Першу допомогу юнаку надали військові, привели до тями, дали знеболювальне. Коли виявилося, що на ноги Вадим стати не може, відвезли до лікарні.

– Лікування було непростим та тривалим. Коли нам повідомили, що потрібно провести складну операцію, я звернулася за допомогою до військових, - розповідає мама хлопчика Марина Бессараб.

І військові знову прийшли на допомогу: Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв безпосередньо допоміг у лікуванні Вадима – забезпечив придбання апарату зовнішньої фіксації для корекції деформації стегнової кістки.

Нещодавно лікарі травматологічного відділення однієї з дитячих лікарень прифронтового обласного центру успішно прооперували Вадима. Післяопераційний період пройшов без ускладнень, хлопчик готується до виписки. Хотілося написати «готується повернутися додому» але до рідного селища він повернутися зараз не може – воно і досі під обстрілами ворога: туди намагається прорватися «руський мір».

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв побажав Вадиму якнайшвидшого відновлення сил й міцного здоров'я.

- Головне – одужуй, хлопчику, а нашу рідну землю ми захистимо! - сказав генерал-лейтенант.

Своєю чергою, мати Вадима зауважила, що для країни, а особливо для тих областей, де тривають бойові дії, дуже важливо, що є такі люди, які не тільки боронять державу, а ще й встигають рятувати життя маленьких українців.

– Як мати, я щиро дякую військовим та командувачу Сергію Наєву за своєчасну та необхідну допомогу у цей непростий для нас час, – наголосила Марина Бессараб

Борис КУТОВИЙ

