У межах гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України, понад 200 тонн гуманітарних вантажів цільового призначення доставлено до 11 українських міст.

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, гуманітарну допомогу в першу чергу отримали українські захисники, військові госпіталі та внутрішньо переміщені особи.

– До гуманітарних ініціатив Командування, серед яких важливе місце займає міжнародний стратегічний проект «Допомога Схід», долучилися не тільки волонтери, а й представники великого та малого бізнесу, державні та недержавні установи, міжнародні фундації тощо,– підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що гуманітарні вантажі до України відправлено з Франції, Польщі, Литви, Греції, Італії, Іспанії та з інших країн. Доставку цих вантажів здійснювали українські автомобільні перевізники, а саме – Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, президентом якої є Леонід Костюченко. Десятки тонн таких потрібних сьогодні вантажів медичного призначення для лікарень та військових шпиталів передано Асоціацією «Медична та благодійна допомога Франція-Україна», керівницею гуманітарного відділу якої є пані Діана Дольс.

– Наша спільна діяльність є прикладом об’єднання вагомих зусиль заради перемоги над ворогом, який загрожує сьогодні не тільки нашій державі, але й іншим країнам. Підтримка України міжнародною спільнотою допомагає нам боротися і вірити в краще. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Варто зазначити, що днями автопотяг з ліками, харчовими продуктами, засобами гігієни та дитячими речами прийшов до Новомосковського району, що на Дніпропетровщині. Вантаж переданий від БФ «Міжнародна асоціація підтримки України», керівником якого є Ольга Чуйко отримала районна військова адміністрація. Варто зазначити, що завдяки роботі фонду, за останні тижні до України надійшло понад 100 тонн гуманітарних вантажів цільового призначення.

– Новомосковський район один з перших в Україні почав приймати наших земляків, які через підступний напад російського агресора були вимушені залишити свої домівки, свої рідні міста та селища. На сьогодні ми прийняли понад дев'ять тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких більш як 2600 – діти. Допомога, яку ми отримали за сприяння українських військовослужбовців, є вкрай необхідною, - зауважив голова Новомосковської районної військової адміністрації Михайло Вишневський.

Борис КУТОВИЙ

Фото надані автором