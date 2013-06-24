Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав воїнів-танкістів із професійним святом, висловивши глибоку повагу до їхньої мужності і самовідданості.

– Танкові війська – це величезна вогнева потужність та ударна сила, висока мобільність і надійний броньований захист.

У найвідповідальніші моменти саме танкові підрозділи стримують ворога, допомагаючи піхоті виконувати поставлені бойові завдання, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну танкісти швидко і непохитно відбивають ворожі наступи, вміло обороняють бойові позиції, діють сміливо і рішуче, демонструючи високу майстерність та бойовий вишкіл.

– Час спротиву російським агресорам позначений багатьма прикладами неймовірної хоробрості та самопожертви танкістів ЗС України, які стали частиною героїчного літопису протистояння. Ми схиляємо голови перед усіма, хто віддав своє життя за Свободу та Незалежність України. Пам’ять про їхні подвиги завжди житиме у наших серцях, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Своєю чергою, командувач висловив вдячність тим, хто ремонтує, модернізує та створює танкову міць України.

– Міцної броні та влучних пострілів вам, браття-танкісти! Слава Україні! Разом переможемо, – додав генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Вітаючи військовослужбовців, командувач вручив їм грамоти, відомчі відзнаки та цінні подарунки.