Генеральний штаб ЗСУ інформує, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно склали:

  • особового складу /близько/ 27700 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1228 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од,
  • артилерійських систем– 577 (+22) од,
  • РСЗВ - 195 (+0) од,
  • засоби ППО - 89 (+0) од,
  • літаків– 200 (+0) од,
  • гелікоптерів– 165 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),
  • крилаті ракети - 97 (+2),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 42 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!