Генеральний штаб ЗСУ інформує, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно склали:
- особового складу /близько/ 27700 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1228 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од,
- артилерійських систем– 577 (+22) од,
- РСЗВ - 195 (+0) од,
- засоби ППО - 89 (+0) од,
- літаків– 200 (+0) од,
- гелікоптерів– 165 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),
- крилаті ракети - 97 (+2),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,
- спеціальна техніка - 42 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!