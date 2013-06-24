Міністерство охорони здоров’я продовжує отримувати гуманітарну допомогу від урядів і міністерств різних країн та міжнародних організацій. Цього разу вона надійшла від EU Institutions in Ukraine/Європейських інституцій, представлених в Україні, Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, Aarhus Kommune/влади муніципалітету Орхус (Данія), Представництва Червоного Хреста в Німеччині, німецької організацій медичної допомоги «Action Medeor», транснаціональної фармацевтичної компанії «Novo Nordisk», американської благодійної організації «Direct Relief», благодійного фонду «Всеукраїнська фармацевтична палата — єдина європейська сім’я». Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Зокрема, цього тижня через міністерство до України надійшло:

9 палет генераторів;

палета медичного обладнання;

палета тактичних рюкзаків;

370 палет лікарських засобів, медичних виробів та засобів індивідуального захисту.

«Приємно відзначити, що попри російський наратив про втому союзників України від війни, бачимо, що на її дванадцятому місяці підтримка партнерів аж ніяк не зменшується! Навпаки, вона відповідає на потреби та виклики часу. Велике спасибі!» — говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, медичне обладнання, вакцина проти COVID-19, лікарські засоби— гуманітарна допомога минулого тижня.