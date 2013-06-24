Все це дніпровцям подарували Центр допомоги мистецтву України та Міністерство культури Німеччини.

«Така допомога надзвичайно важлива. Найперше, для збереження музейних експонатів. Обладнання призначене підтримувати у фондосховищах необхідну температуру та рівень вологості. А ще забезпечуватиме роботу охоронної і протипожежної сигналізації навіть під час вимкнень світла», – наголосила начальниця управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської ОВА Наталія Першина.

Допомогу отримали історичні та історико-краєзнавчі музеї Кам’янського, Кривого Рогу, Жовтих Вод, П’ятихаток, Верхньодніпровська, Софіївки.

«Активно співпрацюємо із Центром допомоги мистецтву Україні. Організацією, яку підтримує Міністерство культури Німеччини. Це вже не перша наша спільна акція. Щире спасибі від музейників Дніпропетровщини», – сказала директорка Музею історії міста Кам’янське Наталія Буланова.

Загалом за 2022 рік Міністерство культури Німеччини надало допомоги 500 українським музеям на 3 млн євро.