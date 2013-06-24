Генератори, придбані за кошти, зібрані на фандрейзинговій платформі UNITED24, оперативно розподіляються в медзаклади регіонів. Так, близько 150 генераторів вже доставлені у медичні заклади країни, а саме: Вінницької, Житомирської, Волинської, Сумської, Львівської та Дніпропетровської областей. Постачання триває. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Базова потреба на генератори покрита. Тобто генераторів, які є в медичних закладах, достатньо для забезпечення операційних, реанімації, безперебійної роботи критичного медобладнання в умовах відключень світла. Нині триває збір на додаткову потребу. Власне, додаткові генератори дозволять надавати медичну допомогу в режимі 24/7 за будь-якого форс-мажору. Інакше кажучи, щоби у випадках триваліших блекаутів мати змогу приєднати й пристрої для освітлення чи приготування їжі», – говорить заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.