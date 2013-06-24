Комплексна програма включатиме системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Про це повідомляє Урядовий портал.

На спеціальному лендингу на сайті UNITED24ви можете задонатити на дрон або віддати власний. Усі пожертви надходять на спеціальний рахунок Міністерства оборони в НБУ.

Пріоритет проекту — 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Такі дрони можуть літати до 24 годин, на відстань до 160 км та на висоті до 5 км. Вони оснащені декількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням. Головне — їх складно помітити, а отже, складно збити.

Надіслати свій дрон можна на склад партнерів проекту — Help Ukraine у Польщі або Razom for Ukraine в США. Звідти його доставлять в Україну. Українці також зможуть відправити посилку через будь-яке відділення партнера проекту — «Нової пошти». Достатньо принести дрон, сказати кодові слова доставка для ЗСУ на «Армію дронів» — і оператор самостійно оформить відправлення.

Пожертвувати просять квадрокоптери з такими параметрами:

батарея ємністю не менш ніж 5000 мАч;

дальність польоту від 1 км;

камера з роздільною здатністю не менш ніж 20 Мп;

тривалість заряджання не менш ніж 30 хвилин;

параметри фото — не менш ніж 5280х3956, параметри відео не менш ніж 3840x2160;

бажано з джойстиком і пультом керування.

Дрон може бути новий або ні, головне, щоб він був справним і придатним до використання.

«Це війна не тільки людей, а й технологій. Наша IT-армія щодня перемагає росію у кіберпросторі, однак “Армія дронів” прискорить нашу перемогу на реальному полі бою. Важливо, що це не разова акція, комплексна програма, що включатиме системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Ми закликаємо долучитися до «Армії дронів» весь світ: від великого бізнесу до кожної небайдужої людини», – зазначив Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідальний за UNITED24 зі сторони Уряду.

«Проект, який Збройні Сили України запускають разом із Мінцифри та платформою Президента України UNITED24, дуже важливий для нас. «Армія дронів» допоможе ЗСУ сфокусуватися на плануванні та проведенні військових операцій з використанням сучасних технологій. Тож ми очікуємо, що лінія фронту, — а це близько 2 470 км, — буде постійно моніторитись для надання ефективної відсічі ворожим атакам», — говорить полковник Олексій Носков, помічник Головнокомандувача ЗСУ.

Першим ініціативу підтримав Monobank, відкривши збір на дрони у спеціальну благодійну Банку. Monobank одразу поповнив її на 6 мільйонів гривень, та закликав долучатися своїх клієнтів. За п’ять днів було зібрано майже 64 мільйони гривень. На них будуть придбані два ударні безпілотні авіаційні комплекси Warmate.