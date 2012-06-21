Під шаром морської води біля південних берегів Нової Зеландії знайшли величезний обсяг прісної води, який, як вважають вчені, потребує найретельнішого вивчення.
Про виявлене гігантське прісноводне озера під дном моря повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на іноземні ЗМІ.
Новітні методи сейсмологічної розвідки в комбінації зі скануванням за допомогою електромагнітних хвиль дозволили вченим виявити колосальний за обсягом водоносний горизонт, що причаївся біля південних берегів Нової Зеландії.
Просканувавши захований горизонт, вчені отримали дані, на основі яких створили детальну 3D-модель знахідки.
«У нас є невеликий набір даних, на основі якого нам вдалося створити тривимірне моделювання водоносного горизонту. І воно вражає уяву - йдеться про величезну прісноводну систему, заховану під морським дном. Згідно з попередніми даними, обсяг прісноводного заповідника становить понад дві тисячі кубічних кілометрів» , – говорить Джош Маунтджой, який брав участь у експедиції морської геології.
Джош Маунтджой зазначив, що вчені застосували технології дистанційного сканування, а також комп'ютерне моделювання, щоб отримати відомості про новий для науки водоносний горизонт. Тепер дослідники готуються до експедиції, яка дозволить краще вивчити знахідку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»