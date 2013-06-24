Під час робочої поїздки на Харківщину Міністр енергетики України Герман Галущенко провів нараду щодо стану відновлення енергетичної інфраструктури Харківської області. Участь у заході взяли голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Харківський міський голова Ігор Терехов, голова Держенергонагляду Руслан Слободян, а також керівники енергетичних підприємств регіону. Про це повідомляє Урядовий портал.

Герман Галущенко наголосив, що енергетична інфраструктура Харківщини як прифронтової області зазнала значних пошкоджень внаслідок варварських російських атак: “Сьогодні я вже відвідав низку об’єктів області і переконався, що руйнування досить суттєві. Такі дії росіян – ніщо інше як тероризм, внаслідок якого тисячі українців залишаються без світла і тепла”.

Водночас енергетики області працюють у цілодобовому режимі, аби відремонтувати об’єкти, що підлягають відновленню, додав Міністр.

«Пріоритетом для нас є децентралізація генерації. Енергетична стратегія Міністерства енергетики передбачає, що Харківщина стане самодостатнім енергетичним регіоном. Щоб у разі пошкодження мереж у майбутньому і неможливості передачі електроенергії регіон себе забезпечував сам», - пояснив Герман Галущенко. Також заплановано створення на Харківщині мережі малої генерації, зокрема, газопоршневої чи газотурбінної.

Серед завдань також - збільшення власного видобутку природного газу. Що особливо важливо для харківського регіону, підкреслив очільник Міненерго, додавши, що серед пріоритетів також розвиток мережі малих регіональних ТЕЦ.

Учасники наради також обговорили потреби енергетиків області в обладнанні, яке необхідне для проведення ремонтних робіт.