«Неймовірними зусиллями енергетиків вдається тримати генерацію, доставку та розподіл електроенергії на необхідному рівні, щоб забезпечувати потреби споживачів», - заявив Міністр енергетики Герман, передає Урядовий портал.

Однак у деяких регіонах, зокрема в Одеській та Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення, пов‘язані з ремонтами мереж.

Ці успіхи мають свою високу ціну, ціну людського життя. У прифронтових областях енергетики працюють під обстрілами та в небезпечних місцях.

«В останні дні, на жаль, трапились трагічні випадки. На мінах підірвались автомобілі ремонтників Миколаївобленерго та Харківобленерго. Є загиблий, багато поранених. Щирі співчуття близьким померлого, найшвидшого одужання постраждалим», - зазначив Герман Галущенко.