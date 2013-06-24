Міністр енергетики України Герман Галущенко разом з Віце-прем’єр-міністром з відновлення України — Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим зустрівся з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер. У зустрічі також взяли участь посол США в Україні Бріджит Брінк, посол України в США Оксана Маркарова, заступник адміністратора з політики та програмування USAID Ізабель Коулман, директор місії USAID/Україна Джеймс Хоуп та інші. Про це повідомляє Урядовий портал.

Герман Галущенко подякував США за надану технічну та фінансову допомогу. «Ми високо цінуємо довгу успішну історію співпраці USAID з Міністерством енергетики», - зазначив він.

Міністр наголосив, що синхронізація української енергосистеми з європейською на рік раніше запланованого терміну стала додатковим імпульсом для подальшої інтеграції енергоринків. «Це все створює більше можливостей для посилення енергетичної безпеки і сталості енергосектору України та європейського континенту в майбутньому. Ми вдячні USAID за отриману допомогу у цьому напрямі», - зазначив Герман Галущенко.

Учасники зустрічі обговорили поточні потреби українського енергосектору, що суттєво постраждав внаслідок російських атак. Герман Галущенко наголосив, що міжнародні партнери значною мірою допомагають Україні у постачанні необхідного обладнання. Крім цього, вони роблять внески у Фонд підтримки енергетики України при Секретаріаті Енергетичного співтовариства, кошти якого використовуються для закупівель техніки та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури. Міністр відзначив важливість проведення швидких закупівель обладнання за кошти Фонду, які проводить Проект енергетичної безпеки USAID.

Міністр також розповів про пріоритети розвитку енергетики України: «Поряд із забезпеченням першочергових потреб ми будуємо плани масштабної модернізації енергосектору України. У цьому процесі ми залишаємося відданими цілям сталого енергетичного переходу».

Сторони також обговорили важливість активізації роботи з інвесторами для виконання проектів в енергетичній галузі.