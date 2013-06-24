Міністр енергетики України Герман Галущенко у ході робочої поїздки до Варшави провів зустрічі з Міністром клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою, а також головою правління і головним виконавчим директором польського нафтового концерну ORLEN Даніелем Обайтеком.Про це повідомляє Урядовий портал.

Особливу увагу на зустрічах сторони приділили питанням протидії російському енергетичному шантажу європейських країн напередодні зими та на тлі продовження росією війни в Україні.

Герман Галущенко проінформував Анну Москву, що агресор продовжує щоденні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України, а минулої ночі вдався до ракетного обстрілу Південноукраїнської АЕС, де влучання мало місце всього за 300 метрів від ядерного реактора. Міністр наголосив, що світ має нарешті дати жорстку відсіч країні-терористу, яка наражає все людство на ядерну катастрофу.

Сторони також обговорили необхідність якнайшвидшої демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, її повернення під повний контроль легітимного українського оператора. Лише такі кроки можуть гарантувати ядерну безпеку світу та енергетичну безпеку України та Європи.

Міністри обговорили впровадження санкцій проти російської ядерної галузі та погодилися з необхідністю зменшення залежності європейських країн від російської ядерної індустрії.

Також на зустрічі йшлося про посилення співпраці у галузі електроенергетики, зокрема розвиток пропускної спроможності для експорту української електроенергії до країн ЄС та якнайшвидшу розбудову енергетичної інфраструктури між двома країнами.

Герман Галущенко проінформував колегу про рішення української влади відкрити квоту на експорт вугілля до Польщі в обсязі 100 тис. тонн.

Польська сторона подякувала за це важливе політичне рішення, відзначивши, що в умовах російського енергетичного шантажу вугільна галузь набула додаткової ваги.

На зустрічі з керівником концерну ORLEN обговорювалося посилення співпраці у нафтогазовій сфері, зокрема низка проектів, готових до втілення. Даніель Обайтек висловив високу зацікавленість ORLEN у розширенні співпраці з українськими компаніями і на інші галузі енергетики.