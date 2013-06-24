Туреччина є важливим стратегічним партнером України в енергетичній сфері. На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере, яка відбулась вчора, 15 лютого 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема використання турецьких плавучих електростанцій для постачання електроенергії в Україну.

Герман Галущенко підкреслив, що Туреччина є важливим стратегічним партнером нашої країни і українська сторона зацікавлена у зміцненні подальшої співпраці. Особливо враховуючи загрози регіональній енергетичній безпеці, спричинені військовою агресією росії.

“Плавучі електростанції – це можливість забезпечення генерацією певного регіону, це один з елементів децентралізації енергосистеми. Особливо це важливо в умовах, коли росія продовжує щодня атакувати наші енергооб’єкти”, - зазначив Герман Галущенко.

Українська і турецька сторони домовилися продовжити перемовини з цього питання, приділивши особливу увагу безпеці плавучих електростанцій та місцям їх розташування.

Герман Галущенко висловив співчуття пану Послу у зв’язку з трагедією - землетрусом, який забрав життя десятків тисяч мешканців Туреччини.

Міністр подякував за допомогу, яку турецька сторона надає українському енергетичному сектору. Зокрема, у грудні 2022 року через Турецьке агентство співробітництва та координації Харків та Херсон отримали у вигляді гуманітарної допомоги 180 генераторів.