Представлення звіту МАГАТЕ про стан ядерної безпеки в Україні на засіданні Ради Безпеки ООН, на жаль, не стало спринтерською дистанцією з деокупації ЗАЕС, а лише черговим етапом виснажливого марафону, що триває вже більш як пів року. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в дописі у Facebook.

Міністр зазначив, що абсолютно всі учасники засідання Радбезу ООН, крім росії, були згодні з необхідністю демілітаризації станції й території навколо неї. «Саме про це ми говорили світові ці пів року. І ось заяви про згоду пролунали. І генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на готовності до медіації процесу. Цього чергового етапу ядерного марафону, який має нарешті стати фінальним відрізком шляху», — підкреслив він.

Звіт МАГАТЕ зафіксував наявність російських військових, техніки і присутність представників «росатому» на станції. У ньому відзначено порушення всіх семи принципів ядерної безпеки, а також наголошено на необхідності створення зони атомної безпеки для станції.

«Ми високо цінуємо роботу місії МАГАТЕ. Саме Україна була її ініціатором і доклала максимум зусиль для її реалізації. Тепер важливо імплементувати рекомендації місії. А це можливо лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України. Оскільки тільки ми здатні гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації й зацікавлені в цьому, на відміну від росіян», — наголосив міністр.

Очільник Міненерго нагадав: Рафаель Гроссі неодноразово наголошував, що місія агентства на окуповану іноземними військами станцію відбувається вперше в історії.

«І відповідно чинні стандарти і протоколи роботи МАГАТЕ обмежують їх у можливості робити висновки. Тож потрібно оновити ці стандарти і протоколи якнайскоріше. Наявність оцінювальних висновків точно зняла б усі дискусії про те, «хто винен і що робити», які майстерно розпалює російська пропаганда навіть під час засідання Радбезу, — підкреслив Герман Галущенко. — Світові треба нарешті позбутися ілюзій, що місце в ООН і дорогий костюм представника може перетворити державу-терориста на договороздатну сторону. Нині потрібно впроваджувати санкції за акти ядерного тероризму, прецедент яких створила росія. Світові санкції слід накласти на компанію «росатом», представники якої намагаються керувати роботою Запорізької АЕС, не маючи для цього жодних прав і повноважень».

Герман Галущенко підкреслив, що будь-яка спровокована росіянами аварія на ЗАЕС вплине на всю Європу.

«Дуже важливо, аби висновки місії та підсумки її подальшої роботи на ЗАЕС стали основою для майбутньої зміни міжнародного законодавства , щоб мати змогу ефективно протидіяти ядерному тероризму. Інакше українська ЗАЕС створить дуже небезпечний прецедент: нездатність світу приборкати державу, що поводиться як терорист на захопленій атомній станції, може стати карт-бланш для інших чинити так само. І тоді у світі не залишиться безпеки ні для кого», — резюмував міністр.