Міністерство внутрішніх справ презентує веб-платформу, присвячену подвигам співробітників системи МВС, які вони здійснили за 200 днів повномасштабного вторгнення росії на територію України. Тут зібрані історії бійців Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, працівників Державної міграційної служби України та Головного сервісного центру. Історії тих Героїв системи МВС, чий внесок в нашу майбутню перемогу має пам’ятати кожен. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, у цьому літописі важлива пам'ять про кожну втрату і кожен здобуток, кожен героїчний вчинок.

«Наша мета – зберегти пам’ять і шану про героїчні подвиги наших друзів, колег, усіх, хто боровся і продовжує боротися з російською навалою», - сказав Денис Монастирський.

Це історичне дослідження стане ґрунтовним матеріалом для істориків і майбутніх поколінь. На основі цього невичерпного джерела прикладів доблесті буде написана не одна художня книга і не один кіносценарій. Проект буде постійно оновлюватися.

Ознайомитися із вже наявними понад ста історіями Героїв та надихнутися їхнім прикладом доблесті можна на сайті «Герої МВС»: 200 днів війни».