Цього року в Україні вп’яте відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Житомирщину взяв участь у заходах з нагоди цього свята.
«Щоб дати об’єктивну оцінку цим рокам і вашому значенню для українського війська, я хочу змінити й доповнити один відомий вислів: «Складні часи народжують сильних людей. А надзвичайно складні часи народжують Сили спеціальних операцій — надзвичайно сильних людей. Створені в період російської агресії, за важких умов і за короткий час, ви — кожен з вас — стали гордістю та елітою української армії. Ви наймолодший, але водночас найсучасніший рід військ», — сказав Володимир Зеленський, вітаючи воїнів-спецпризначенців з їхнім професійним святом.
Глава держави зауважив, що День ССО саме відзначають, а не святкують, адже цього дня 2014 року в Донецькій області, в селі Латишевому, потрапивши в засідку, загинули 10 спецпризначенців. А загалом свої життя за Україну віддали 80 героїв — бійців ССО. Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
Президент окремо відзначив героїзм воїнів Сил спеціальних операцій. За його словами, за час війни на Донбасі особовий склад виконав близько 10 тисяч бойових завдань. Зокрема у травні 2014 року саме спецпризначенці першими розпочали оборону донецького аеропорту.
«За особисту мужність, героїзм та вірність військовій присязі понад 600 воїнів у сірих беретах удостоєно державних нагород, а сім спецпризначенців — високого звання Героя України. Серед них генерал-майор Ігор Гордійчук, легендарний «Сумрак». Нині — начальник Київського ліцею імені Богуна. Полковник Олександр Трепак, позивний «Редут», який очолює штаб командування Сил спеціальних операцій», — наголосив глава держави. Він нагадав, що наприкінці 2019 року з російського полону було звільнено чотирьох українських спецпризначенців.
«Сьогодні всі розуміють, що ваша перевага не в кількості, ваша перевага в якості. У високому рівні знань та навичок, помножених на патріотизм, рішучість, в умінні адекватно оцінювати обстановку та ухвалювати важливі швидкі рішення», — зазначив Володимир Зеленський. За словами Президента, Сили спеціальних операцій першими в ЗСУ 2020 року перейшли на типову структуру штабів армій країн НАТО. Окремі підрозділи військових частин повністю інтегровані із силами спеціальних операцій Альянсу. А 140-й центр ССО отримав сертифікат як підрозділ Сил спеціальних операцій і має право бути залученим до виконання завдань у складі НАТО.
Володимир Зеленський привітав із призначенням і представив нового Головнокомандувача Збройних сил України генерал-майора Валерія Залужного, начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Сергія Шапталу та заступника Головнокомандувача ЗСУ Євгена Мойсюка. Відповідні укази про призначення Президент підписав напередодні. Він висловив переконання, що сильні люди забезпечать мирні часи для вільної й незалежної Української держави.
«Воїни ССО виконують багато складних завдань на невидимій війні. Про багато з них можна буде розказати тільки через роки, через десятиліття. І хоч сьогодні про них громадяни України не все знають і не бачать ваших облич, але вони бачать мирні міста, бачать спокій і мир у цих містах. І знають, що в цьому не в останню чергу саме ваша заслуга. Слава воїнам-спецпризначенцям!» — сказав глава держави.
Перебуваючи на Житомирщині, Володимир Зеленський відвідав полігон навчально-тренувального центру ССО та ознайомився із сучасним озброєнням і технікою військових частин, оглянув тактичний операційний центр і центр інформаційно-психологічних операцій, повідомляє пресслужба ОПУ.
Із нагоди Дня Сил спеціальних операцій Президент підписав Закон «Про основи національного спротиву» та про зміни до Закону «Про чисельність Збройних Сил України». За його словами, ці закони мають безпосередній стосунок до Сил спеціальних операцій, які отримують важелі для розбудови руху опору, зможуть поповнити свої лави новими фахівцями й надалі посилювати свій внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави. Президент висловив переконання, що реалізація положень цих двох законів, які підтримала конституційна більшість Верховної Ради, стане наступним і надзвичайно важливим етапом розвитку ССО.