Днями на Закарпатті згадували важкі бої під Дебальцевим чотирирічної давності. У них головний удар взяла на себе 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада. В Ужгороді біля пагорба Слави, де знайшли вічний спочинок воїни, загиблі на сході України, зібралися десятки людей. До військового цвинтаря вони пройшли траурною колоною, в якій були кадрові військові й ветерани АТО/ООС, духовенство, представники обласної та місцевої влади.
Мітинг-реквієм і панахида по загиблих відбулися в місті, де розміщено штаб 128-ї бригади, — Мукачеві. Богослужіння очолив єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій у співслужінні духовенства Закарпатської єпархії. У місті над Латорицею разом із військовими пам’ять про полеглих у боях під Дебальцевим ушановували депутати міської ради, активісти та чимало мукачівців, не байдужих до подвигів військовиків. За українських воїнів разом із священиками молилися й віряни, після чого поклали до могил вінки та квіти.