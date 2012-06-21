В Україну заборонено ввозити старі залізничні вагони з РФ. Рішення набуває чинності з 20 листопада, його спрямовано на збереження стану наших залізниць, сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду його глава Олексій Гончарук. А Миколаївський бронетанковий завод внесено до Переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації, адже він має стратегічне значення для економіки й безпеки країни. Надано кошти на купівлю 822 поліцейських авто. У 2020 році проєкт охопить майже 30 тисяч маленьких міст і передбачає ще 3200 офіцерів громади для роботи в ОТГ. 1,2 мільярда гривень спрямовано на впровадження 2041 проєкта з термомодернізації багатоквартирних житлових будинків і зменшення втрат на теплоенергію із 20% до 50% залежно від типу термомодернізації. Створено Національну комісію зі стандартів державної мови, яка перевірятиме рівень володіння нею для набуття громадянства України чи зайняття визначених законом посад. Ішлося про вдосконалення роботи митниці та розвиток дорожнього будівництва за рахунок кредитних коштів європейських партнерів.
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