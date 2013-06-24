Вони патріоти своєї країни. Вони витрачають сили, час і гроші на користь держави, не чекаючи винагороди. Вони Люди з великої літери. Вони — волонтери.

З нагоди Міжнародного дня волонтера на території музейного комплексу «Мистецький Арсенал» у Києві відбулись урочистості, в яких узяв участь Президент Володимир Зеленський.

«Український народ ніколи не був байдужим. Ми завжди були чуйними до проблем, потреб інших. Ми завжди допомагали одне одному в біді, та однієї миті поняття «українці» й «волонтери» стали синонімами. Ця мить — це 2014 рік, коли почалася війна на Донбасі. Мить, коли змінилося все і змінилися всі», — з такими словами глава держави звернувся до присутніх.

Він згадав про трьох людей, котрі з початком збройної агресії проти України полишили своє звичне мирне життя заради допомоги українській армії. Вони привозили бійцям, які боронили країну на передовій, каски, бронежилети, тепловізори і оптичні приціли, аптечки та важливі медикаменти. Одна з історій — про звичайного 11-річного хлопчика із заходу нашої держави.

«Звичайного, який дуже хотів велик, хотів бути дорослим. І незвичайного, який дуже хотів просто допомогти дорослим. Він довго складав гроші. Улітку допомагав матусі збирати й продавати яблука, а восени роздавав рекламні листівки. Узимку вивчив колядки й на свята пройшовся по всіх бабусях, дідусях, родичах, навіть троюрідних. І ось його маленьку дитячу скарбничку заповнено вщерть. Купюри по одній, дві, п’ять, десять гривень, дві двадцятки й навіть є сотня. Але все змінилось однієї миті. «Мамо, я тут подумав… Мабуть, велик почекає, передай це нашим хлопцям… Вони точно чекати не можуть».

Таких мужніх і самовідданих чоловіків, жінок і дітей в Україні тисячі у кожному куточку країни. Вони на заході, сході, півночі, півдні та в центрі нашої прекрасної країни. Вони в кожному місті, кожному селі. На кожній вулиці, в кожному будинку, в кожній родині, яка живе в Україні. І яка живе за кордоном. І разом тисячі чоловіків, жінок, бабусь і дідусів, хлопців і дівчат — тисячі їх перетворюються на мільйони нас», — наголосив Президент.

Він переконаний, що волонтерство зробило Україну непереможною у 2014 році й робить нашу державу непереможною сьогодні й завжди.

«Бо неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома. Армію, до лав якої в одну мить стають десятки, сотні тисяч, мільйони небайдужих. Тих, хто готовий віддати все, що є, тому що обіцяв хлопцям приціл. Тих, хто готовий шукати всю ніч необхідні ліки. Тих, хто вважає, що «велосипед почекає»… Мільйони українців. Гідних. Вільних. Небайдужих», — цитує слова глави держави його Офіс.

Президент вручив волонтерам державні нагороди.

Під час урочистостей ішлося про розвиток волонтерського руху в Україні, який набув особливого масштабу з часів Революції Гідності та на початку російської агресії на Донбасі 2014 року. Про історію сучасного світового волонтерства завдовжки понад 160 років. Запрошених ознайомили з різновидами волонтерської діяльності. Це зокрема медико-соціальна допомога, адаптація до кліматичних змін та стан довкілля, зоозахист, психореабілітаційна допомога, гуманітарна освіта й адвокація, «волонтерство без кордонів».