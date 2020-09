У травні 2020 року бджоляр Тед Макфолл зі штату Вашингтон приїхав на пасіку і виявив на землі тисячі бджолиних трупів і стільки ж у вуликах. Незабаром з'ясувалося, що вбивцями бджіл виявилися величезні шершні, які досі мешкали тільки в Азії.

Вчені з Університету штату Вашингтон (WSU) вивчили це питання і видали неприємний вердикт – азіатський гігантський шершень (Vespa mandarinia) може поширитися і знайти ідеальне середовище існування як в Сполучених Штатах, так і в усьому світі.

Поділившись своїми відкриттями в недавно опублікованій статті в Proceedings of the National Academy of Sciences, команда дослідників виявила, що, якщо найбільший шершень в світі закріпиться в штаті Вашингтон, він може поширитися і на значній частині західного узбережжя Сполучених Штатів.

Крім того, комаха може знайти підходяще середовище проживання на східному узбережжі і в густонаселених частинах Африки, Австралії, Європи та Південної Америки, якщо люди випадково доставлять його в ці місця.

«Ми знайшли багато потрібних для нього кліматичних умов в США і по всьому світу», –каже Генпін Чжу, провідний автор дослідження.

У співпраці з ученим з Державного департаменту сільського господарства Вашингтона Крісом Луні і ентомологами WSU Девідом Краудером і Хав'єром Ілланом Чжу вивчив понад 200 записів про природний ареал шершня в Японії, Південній Кореї і на Тайвані, а потім використовував набір екологічних моделей, що включають кліматичні дані для того, щоб спрогнозувати ймовірне глобальне середовище проживання комахи на шести континентах.

«Ці передбачення є науковим дослідженням. Ми робимо обґрунтовані припущення про те, наскільки швидко і далеко можуть переміщатися ці комахи, наскільки успішно вони можуть облаштовувати гнізда, і пропонуємо різні сценарії, від оптимістичних до найгірших. Ніхто не робив цього раніше для цього виду», – наголошує Генпін Чжу.

Мешканець лісових районів Азії, азіатський гігантський шершень є серйозною загрозою для західних медоносних бджіл, у яких немає природного захисту від них. У кінці літа і восени колонії шершнів атакують вулики, знищуючи цілі бджолині сім'ї, щоб прогодувати свій виводок і зробити нових маток.

Довжина окремих підвидів Vespa mandarinia japonica перевищує п'ять сантиметрів, а розмах крил становить близько 7,5 сантиметра. Найкраще ці комахи відчувають себе в місцях з теплим літом, м'якою зимою і великою кількістю опадів. Найбільш підходящі місця проживання для них знаходяться в регіонах з максимальною температурою 38 ° C.

Виходячи з цих факторів, підходяще середовище проживання для гігантського шершня існує уздовж більшої частини західного і східного узбережжя США, прилеглих частин Канади, більшій частині Європи, північно-західній і південно-східній частині Південної Америки, центральної Африки, східній Австралії і більшої частини Нової Зеландії .

Більша частина внутрішніх районів США негостинна для шершнів через сильну спеку, холод і невелику кількості опадів. Сюди входять східні частини штату Вашингтон і Британська Колумбія, а також Центральна долина Каліфорнії, де вирощуються основні фруктові і горіхові культури, які залежать від запилення медоносними бджолами.

Використовуючи дані про схожий вигляді, Vespa velutina, вчені передбачили, що без стримування азіатські гігантські шершні можуть поширитися на південь Вашингтона і Орегона, а також на північ через Британську Колумбію. Підрахувавши, що шершні можуть долати до 110 кілометрів на рік, дослідники показали, що комахи можуть поширитися по західним регіонам Вашингтона і Орегона впродовж 20 років.

«Ми знаємо, що королеви виходять з гнізда восени, спаровуються і відлітають в інше місце. Але ніхто не знає, як далеко вони літають і чи роблять вони це багаторазово. Ми не знаємо, чи влаштовують вони навесні гнізда поруч з місцем, де вони зимували, або знову починають переміщатися. Це деякі з речей, які ускладнюють прогнозування їх природного розсіювання », – каже Кріс Муні.

Укус шершня Vespa mandarinia може бути смертельним для людей в результаті алергічного шоку. У рік жертвами комахи стають майже 50 жителів Японії. Як шершень проник на територію США, поки точно невідомо. Влада бореться з цими комахами, намагаючись знищити їх колонії цілком.



Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»