Ризик аварії на атомних об’єктах в Україні все ще доволі високий, і це непокоїть світову спільноту. Про це на дебатах у Європарламенті, які відбулися під час чергової сесії, що триває у Страсбурзі, заявив голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. На його думку, ситуація з ядерною безпекою в Україні «далека від вирішення».

У МАГАТЕ найбільше стурбовані тим, що відбувається у Запоріжжі, де розташовано найбільшу діючу атомну електростанцію в Україні, яка з початку березня перебуває під контролем окупаційних російських військ.

«Становище там дуже нестабільне», — відзначив Рафаель Маріано Гроссі, пояснивши євродепутатам, що ЗАЕС нині перебуває під управлінням української державної атомної компанії «Енергоатом», але окупована російськими військами. Глава МАГАТЕ зауважив, що на території станції перебувають російські експерти з ядерної енергетики, але їхні функції не зовсім зрозумілі.

«Присутність на ЗАЕС росіян суперечить усім нашим принципам безпеки і створює підстави для розбіжностей і суперечливих інструкцій», — застеріг він.

Захоплення росіянами ЗАЕС викликає питання щодо статусу ядерних матеріалів, які перебувають на її території. Оскільки експерти МАГАТЕ не мають доступу до станції, вони не можуть виконувати регулярні заходи з інспекції, інвентаризації та моніторингу.

«Без цього ми не можемо гарантовано звітувати міжнародній спільноті про те, де ядерні матеріали Запорізької АЕС і що з ними відбувається», — заявив Рафаель Маріано Гроссі. Він ще раз спростував фейк російської пропаганди, наголосивши, що МАГАТЕ не має доказів того, що Україна розробляла програму зі створення ядерної зброї.

«Коли бачу, що в нас є понад 30 тисяч кілограмів збагаченого урану і така сама кількість плутонію, яких ми не можемо перевірити, то тут можна говорити про реальну небезпеку, яку слід розглядати з усією серйозністю», — сказав він.

Глава МАГАТЕ повідомив, що найближчим часом планує поїхати у Запоріжжя, хоч цьому не сприяють ні логістика, ні політика. За його словами, тривають переговори з українською та російською сторонами про візит. Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що група експертів МАГАТЕ незабаром здійснить другу поїздку на ЧАЕС для проведення додаткового ремонту. Він наголосив, що ситуація в Чорнобилі стабілізувалася.