Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Минулими вихідними бізнесмен Річард Бренсон побував на орбіті Землі. За його польотом з космодрому спостерігав глава SpaceX Ілон Маск. Як з'ясувалося згодом, мільярдер вже купив квиток на космічний корабель і незабаром теж відправиться на орбіту.

Бізнесмен Річард Бренсон побував у невагомості на борту космічного корабля SpaceShipTwo своєї компанії Virgin Galactic 11 липня. Планувалося, що запуск підвищить попит на квитки на майбутні рейси.

До слова, SpaceShipTwo – це ракетоплан (літак з ракетним двигуном), який є головним дітищем бізнесу Virgin Galactic в галузі космічного туризму. У салоні встановлено шість посадочних місць.

За польотом Бренсона з космодрому в американському штаті Нью-Мехіко спостерігав гендиректор Tesla Ілон Маск. Відомо, що два мільярдери підтримують теплі відносини. Так, вранці 11 липня Бренсон опублікував в Twitter спільне фото з Маском: «Здорово починати ранок разом з другом».

Представник компанії Virgin Galactic повідомив The Walt Street Journal, що Маск також купив квиток на корабель. Причому, як уточнює The Verge, ще до польоту Бренсона.

Перед польотом в інтерв'ю британській газеті The Sunday Times Бренсон підтвердив цю інформацію. «Ілон – друг, і, можливо, одного разу я полечу на одному з його кораблів», – пояснив він.

Неясно, наскільки далеко Маск в списку очікування посадки на прийдешній рейс. Представники Tesla і SpaceX не коментували це питання.

Квитки продаються за ціною 250 тисяч доларів, і компанія вже зібрала 80 мільйонів від бажаючих відправитися в політ. За оцінкою журналістів, наразі черга на космічні польоти складається з приблизно 600 осіб.

Відомо, що квитки викупили вже такі знаменитості, як співак Джастін Бібер і актор Леонардо Ді Капріо.

Головний конкурент Virgin на ринку космічного туризму – компанія Blue Origin ще одного мільярдера, екс-глави Amazon Джеффа Безоса.

Космічна презентація Безоса, в рамках якої він самостійно відправиться в політ на суборбітальній ракеті New Shepard, запланована на 20 липня – на тиждень пізніше польоту Бренсона. Дата вибрана на честь 52-ї річниці висадки на Місяць апарату Apollo 11. Це буде перший пілотований політ ракети New Shepard. В екіпаж увійде не тільки Безос, але і його брат Марк.

Компанія також виставила на аукціон третє місце на борту місії – воно було продане за 28 мільйонів доларів.

Очікується, що особистість людини буде розкрита ближче до дати запуску. Четвертою і останньою людиною, що летять 20 липня, буде льотчик-першопроходець, 82-річна Уоллі Фанк.

Місія Blue Origin буде приблизно повторювати те, що вже зробила Virgin – йдеться саме про суборбітальний політ, а не подорож у глиб космосу.

Що стосується компанії Ілона Маска SpaceX, то вона орієнтована на урядові контракти на переправлення астронавтів і вантажів у космос. Однак на вересень запланована перша місія з приватним астронавтом. Очікується, що це буде більш тривалий і набагато дорожчий політ на орбіту, ніж у Virgin Galactic і Blue Origin.