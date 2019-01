Глобальне потепління може призвести до розвитку небезпечних вад серця у новонароджених, з'ясували вчені з Університету Нью-Йорка в Олбані.

Екстремально високі температури під час вагітності погано впливають на плід і можуть пошкодити внутрішні органи, повідомляє JAHA: The Journal of the American Heart Association.

В ході дослідження фахівці проаналізували дані про температуру і статистику народжуваності в восьми американських штатах за останні 11 років.

На підставі виявлених закономірностей вчені зробили прогноз: в 2025-2035 роках кількість вроджених відхилень може зрости на 40 000 на рік (в масштабах всього світу).

Досліди на тваринах показали, що спека, нетипова для природного місця існування особини, призводить до загибелі клітин плоду і порушує роботу білків, потрібних для його розвитку.

Особливо небезпечні екстремальні температури виявилися в першому триместрі вагітності.

За даними ВООЗ, кліматичні зміни можуть підвищити щорічну смертність на 250 000 осіб. Експерти вважають, що ця цифра навіть занижена, тому що не враховано багато інших небезпечних факторів. Один з них – вплив теплових хвиль на здоров'я вагітних жінок і новонароджених.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»