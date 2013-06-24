Україна очікує надання статусу кандидата на членство у Європейському Союзі, адже це рішення буде демонстрацією єдності європейських країн і дасть нашій державі додаткову мотивацію для захисту демократичних цінностей. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час онлайн-участі у Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі.

Глава держави наголосив, що єдність українського народу –– це важлива зброя під час протистояння агресору.

«Об’єднання народу залежить від мотивації. Коли на нас дивиться весь світ, уся Європа і нас підтримують, –– це велика мотивація. Якщо ви не будете втомлюватися нас підтримувати духом, силою, політично, український народ теж не втомиться захищати ці самі цінності», –– сказав Президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, попри висловлювання лідерів окремих європейських країн, статус кандидата на членство в ЄС має для України особливе значення. «Для когось із лідерів це дрібниця. Для членів Європейського Союзу це пройдений етап, а для нас –– мотивація. Не забувайте про такі мотивації», –– зауважив він.

Глава держави наголосив, що одним з наслідків російської агресії стало об’єднання європейських держав навколо України, і нині дуже важливо зберегти цю єдність.

«Сьогодні, коли обговорюється санкційний пакет, коли обговорюється рішення щодо надання допомоги Україні, починаються сигнали щодо розколу, щодо тих чи інших кроків деяких держав. Я вважаю, що не можна втратити це об’єднання, бо воно коштувало багатьох речей», –– сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у дискусії «Мобілізація підтримки для України» закликав партнерів на рівні урядів, місцевої влади, окремих компаній допомагати українським містам та регіонам. Це буде великий приклад солідарності, який продемонструє, що таке справжні європейські цінності. Він звернувся до всіх, хто хоче і готовий підтримати Україну, користуватися платформою United24, щоб зробити свій внесок у перемогу України.

За оцінками уряду, загальні втрати економіки України через війну вже сягають 600 мільярдів доларів. Як зауважив Прем’єр, попереду на країну чекає величезний обсяг роботи: «Адже ми не хочемо просто відновити цеглу і бетон. Ми хочемо збудувати нову державу. Тому план відбудови України пишеться за принципом Build back better. Україна хоче застосувати унікальне поєднання підходів до відбудови».

За словами Прем’єр-міністра, ідеться про регіональний і параметричний підходи. Перший передбачає шефство країн-союзників, міст-побратимів, міжнародних корпорацій над українськими регіонами та їхню допомогу з відбудовою. Параметричний підхід, зазначив очільник українського уряду, більш централізований. Його розробляє Національна рада з відновлення, яку сформував Президент України.

«Україна після відбудови має стати новою державою. Повноправною частиною ЄС із новою економікою, новою інфраструктурою, новими можливостями», — підкреслив Денис Шмигаль.

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