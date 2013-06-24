Скарб знайшли біля нори тварини в муніципалітеті Градо, Астурія (північ Іспанії). Про це повідомляє BBC Україна.

Вважається, що тварина знайшла скарб, коли відчайдушно шукала їжу минулої зими, яка була суворою. У відчайдушних спробах знайти їжу тварина, яка на думку дослідників, могла бути борсуком, розкопала невелику щілину біля свого притулку. Але застосунку старим монетам тварина не знайшла, залишивши частину з них біля свого лігва.

Археологи знайшли 209 предметів під час відвідин печери Ла-Куеста разом з місцевим жителем, йдеться у звіті, нещодавно опублікованому в археологічному журналі.

Колекція монет виявилася справжньою знахідкою, що датується приблизно 3 - 5 століттями нашої ери. Вважається, що монети були виготовлені в Константинополі (сучасний Стамбул, Туреччина) і Салоніки (Греція), розповів один з дослідників в коментарі іспанській газеті El País.

Дослідники додали, що це найбільший на сьогодні скарб римських монет, знайдений у печері на півночі Іспанії. Інші скарби знайшли в лісах Градо у 1930-х роках. Тоді у цьому районі знайшли 14 золотих монет часів правління римського імператора Костянтина I.

Дослідницький проєкт, що фінансується департаментом культури провінції Астурія, знаходиться на початковому етапі, і дослідники сподіваються повернутися в цю місцевість, щоб провести додаткові розкопки.