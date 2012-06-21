Мирон Маркевич п'ять років був без тренерської роботи.

Голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко хоче бачити 70-річного Мирона Маркевича новим тренером збірної України.

Керівник УАФ запропонував Маркевичу очолити головну команду країни, але поки що сторони не домовилися. Головний камінь спотикання - терміни договору, пише Sport.ua.

Павелко хоче, щоб Маркевич попрацював зі збірною до кінця поточного року (до завершення відбору на Кубок світу-2022), а тренер хоче контракт до кінця 2024 року.

Якщо керівник УАФ не зможе переконати главу Комітету збірних, є й запасний варіант - Олексій Михайличенко, який готовий очолити національну збірну на умовах керівництва федерації.

Деякі члени виконкому УАФ наполягають на запрошенні іноземного фахівця. Однак вони в меншості.

Щодо кандидатури Сергія Реброва, то на цей час її в УАФ не розглядають - у зв'язку із зайнятістю наставника й очевидними складнощами за одностороннього розірвання контракту з еміратською стороною.

Андрій Шевченко залишив збірну України 31 липня. Наставник не захотів продовжувати контракт, який завершився.

Шевченко п'ять років очолював збірну. За цей час вивів національну команду на Євро-2020/21.

Виконком УАФ обере нового тренера збірної України 9 серпня. 