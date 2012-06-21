Голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко хоче бачити 70-річного Мирона Маркевича новим тренером збірної України.
Керівник УАФ запропонував Маркевичу очолити головну команду країни, але поки що сторони не домовилися. Головний камінь спотикання - терміни договору, пише Sport.ua.
Павелко хоче, щоб Маркевич попрацював зі збірною до кінця поточного року (до завершення відбору на Кубок світу-2022), а тренер хоче контракт до кінця 2024 року.
Якщо керівник УАФ не зможе переконати главу Комітету збірних, є й запасний варіант - Олексій Михайличенко, який готовий очолити національну збірну на умовах керівництва федерації.
Деякі члени виконкому УАФ наполягають на запрошенні іноземного фахівця. Однак вони в меншості.
Щодо кандидатури Сергія Реброва, то на цей час її в УАФ не розглядають - у зв'язку із зайнятістю наставника й очевидними складнощами за одностороннього розірвання контракту з еміратською стороною.
Андрій Шевченко залишив збірну України 31 липня. Наставник не захотів продовжувати контракт, який завершився.
Шевченко п'ять років очолював збірну. За цей час вивів національну команду на Євро-2020/21.
Виконком УАФ обере нового тренера збірної України 9 серпня.