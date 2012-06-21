Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову “Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки” (№ 5765) з рекомендаціями парламенту.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

“Зазначеним документом парламент взяв до відома Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, затверджену Кабінетом Міністрів України, а також надав свої рекомендації щодо бюджетної політики”, – йдеться в повідомленні.

Так, серед рекомендацій Верховної Ради, зокрема, збільшення доходів проєкту державного бюджету на наступний рік, розвиток експорту товарів, робіт, послуг українського походження та підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку шляхом стимулювання експортного кредитування.

Парламент також рекомендує уряду при підготовці проєкту закону “Про Державний бюджет України на 2022 рік” вжити заходів щодо забезпечення імпортозаміщення, залучення інвестицій у нові виробництва і розвиток промисловості України, зокрема, запровадивши інструмент локалізації у публічних закупівлях, а також щодо створення індустріальних парків з податковими стимулами, затвердження Стратегії управління державним боргом на 2022-2023 та плану її реалізації.

Окрім того, у документі йдеться про доцільність перегляду джерел фінансування та напрямів використання спеціального фонду державного бюджету, збільшення прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила постанову “Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки” (№ 5765) 15 липня 2021 року.